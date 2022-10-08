بالصور.. طبرق تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أحيت مدينة طبرق، اليوم السبت، ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بميدان الشهداء وسط حضور عدد كبير من أطفال وشباب المدينة.

وتخلل الاحتفال أهازيج وأناشيد دينية أداها رواد ومريدو الزوايا الصوفية بالمدينة.

– كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

– في ذكرى المولد النبوي.. الدبيبة يدعو إلى «استلهام طريق الرحمة وتجسيدها»

– أهالي بني وليد يستعدون للاحتفال بذكرى المولد النبوي

ويعد أهل المدينة وجبة (العصيدة) التي تكون بمثابة وجبة الإفطار الصباحي، وتكون من الدقيق والزبدة الوطنية ورب التمر أو العسل الطبيعي.

من احتفالات مدينة طبرق بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

من احتفالات مدينة طبرق بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

من احتفالات مدينة طبرق بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

من احتفالات مدينة طبرق بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

من احتفالات مدينة طبرق بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

من احتفالات مدينة طبرق بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)