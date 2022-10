عقيل: من المنتظر أن نرى صراعاً إيطالياً – فرنسياً ضد أردوغان قبالة الساحل الليبي

ليبيا – استبعد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي والباحث بالمركز المغاربي للإعلام والدراسات عز الدين عقيل،تكرار السيناريو القبرصي في ليبيا لأن وضع البلاد يختلف تماماً عن قبرص، حيث كانت الأرض هي محور الصراع بين اليونان وتركيا، وانتهى بتقسيمها بين قبرص الشمالية التي تتمتع بحكم ذاتي في تركيا وقبرص الجنوبية التابعة لليونان، التي تكاد تكون دولة متكاملة الأركان وأكثر استقلالاً من قبرص الشمالية.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” رأى أنه من الصعب أن يكون هناك مواجهة بين الأتراك واليونانيين في ليبيا.

واستدرك :”في المقابل، يمكن أن يندلع صراع مباشر بينهم على ليبيا وعلى مناطق أخرى من بينها الجانب الشرقي للمتوسط لكي تدعي كل دولة حقوقها فيه”.

وأشار عقيل إلى أن اليونان ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 التي تحدد معايير التخريط البحري بينما تركيا تعتمد معايير تخريط بحرية أقدم ومتفق عليها قبل اتفاقية 1982، وأكبر دليل على أن ليبيا وتركيا على حق، اعتماد الأمم المتحدة للمذكرة الأولى بين ليبيا وتركيا في عهد حكومة السراج سنة 2019 والمتعلقة بالتخريط البحري بين الدولتين، لذلك مسألة إعادة السيناريو القبرصي في ليبيا غير واردة نهائياً.

وبخصوص إمكانية قيام حرب بينهما في ليبيا، أكد عقيل أنه أمر غير منطقي بسبب عدم وجود توازن للقوى بينهما، فاليونان لا تمتلك قوات أمنية في ليبيا، في المقابل تركيا لديها قاعدة عسكرية كاملة في الوطية (نهاية الحدود الغربية قرب الحدود اللبيبة التونسية)، وستتمركز للتنقيب على النفط والغاز في السواحل البحرية الليبية وستجلب قوات أمنية بحرية لحماية منشآتها”.

وأوضح عقيل أن مسألة تقسيم ليبيا بين تركيا واليونان غير منطقية لأن هذه الاتفاقية جاءت لتبادل الشرعيات، أو بمعنى أدق هي حال انتهازية من قبل أردوغان للدبيبة الذي حصل من خلالها على اعتراف دولي بشرعيته مقابل منافع اقتصادية لتركيا، لأن الخطوات التركية دائماً ما تكون مدعومة من الدول العظمى، بالتالي هذه الاتفاقية أعطت بعداً شرعياً للدبيبة على حساب باشاآغا.

وأضاف:” بأن إيطاليا وفرنسا المتصارعتين على ليبيا لن تسكتا على هذه الامتيازات التي تحصل عليها أردوغان في السواحل البحرية الليبية، لذلك من المنتظر أن نرى صراعاً إيطالياً- فرنسياً ضد أردوغان لأن الساحل الليبي يعتبر الساحل الرابع بالنسبة لأوروبا”.

عقيل حذر من توجه أردوغان للتنقيب على النفط في الصحراء الليبية لأنه سيدخل ليبيا في صراع دولي وفرنسا وإيطاليا لن تسكتا.

Shares

The post عقيل: من المنتظر أن نرى صراعاً إيطالياً – فرنسياً ضد أردوغان قبالة الساحل الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية