محفوظ: الدور الألماني مقبول لكافة الأطراف الليبية

الوطن|رصد

أكد الكاتب والباحث في العلوم السياسية، محمد محفوظ، أن الدور الألماني يحظى بقبول كافة الأطراف الليبية للوساطة بينهم.

جاء ذلك تعليقا على زيارة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، وما طرحته من تساؤلات بشأن طبيعة دور ألمانيا، وما إذا كانت تخطط لعقد مؤتمر “برلين3”.

وأوضح محفوظ، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن ألمانيا دولة محايدة لا تميل لطرف ضد آخر وهو ما يدركه كافة الأطراف الليبية.

وأشار إلى أنه يجب تشكيل الحكومة وفقا لقاعدة دستورية وذلك لتجنب تداعيات تشكيل حكومة لا تحظى بالتوافق.