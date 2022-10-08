أوحيدة: مخابرات دول أجنبية وراء تصدير الخلاف حول الاحتفال بالمولد النبوي

تفاعل جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، مع الجدل الفقهي الذي يتجدد في ليبيا كل عام مع ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التحريم والإتاحة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بدعة البدع هي الشحناء والبغضاء والانشغال بمسألة خلافية من عديد المسائل الخلافية قديما وحديثا ، عن مايشغل الأمة حقا وحقيقة في هذا الزمان من تخلف وانحطاط في منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية التي بعث رسول الله صل الله عليه وسلم لأتمامها (بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) ( ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان ).. أو كما قال صل الله عليه وسلم ، ألم يلاحظ المتنطعون تعصبا وغلوا”.

وتابع قائلًا: ” الأمم المتحضرة من غير المسلمين أكثر تمسكا بالقيم التي أوصى بها ديننا الإسلامي الحنيف من أمانة وعدل وصدق ونزاهة ووفاء بالعهود والعقود وأكثر قدسية وأحترام لدم ومشاعر وكرامة الإنسان ، فبذلك هنئت مجتمعاتهم واستقرت حياتهم وتطورت، بينما صدرت لنا مخابراتهم عن طريق الجهلة والمتخلفين من بني جلدتنا فتن التعصب وإثارة الخلاف، في أمور خلافية قديمة جديدة عذر فيها علماء الأمة الحقيقين قبلنا بعضهم بعضا بكل ود وتقدير واحترام وعلى ذلك تأسست مذاهب الأسلام المعتبرة في زمن الحضارة الإسلامية وهم افضل منا واقرب عهدا بالنبي صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، مصداق ذلك قوله صل الله عليه وسلم ( أفضل القرون قرني هذا ثم الذي يليه ثم الذي يليه)”.

واختتم قائلًا: “عليه فمن أراد أن يحتفل بالمولد فاليفعل دون أذى وانحراف وله منا كل احترام ، ومن رأى أن ذلك غير جائز فليكف عن أذى غيره ممن يخالفه ويكتفي بالموعظة الحسنة وله منا كل احترام .وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين”.