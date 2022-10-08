الخارجية الفرنسية: مذكرة حكومة الوحدة مع أنقرة لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار

أعربت باريس مجددًا عن رفضها للاتفاقية المبرمة بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وأنقرة في مجال المحروقات بالمياه الليبية، موضحة أنها «لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار».

ولم يتغير موقف باريس من مذكرة التفاهم لأنها «تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوربي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى»، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس الجمعة.

فرنسا وإيطاليا تؤيدان موقف الاتحاد الأوروبي

وكان المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو، والمبعوث الفرنسي بول سولير، أكدا الخميس في العاصمة باريس، توافقهما مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل البحرية في ليبيا، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع الجانب التركي التي قال الطرفان إنها تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

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وجاءت المذكرة بعد مضي ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية في 2019، ما سيسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، وهو ما أثار استياء اليونان ومصر وقبرص والاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء الماضي، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن تصريحات اليونان والاتحاد الأوربي حول مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا «غير مهمة ولا قيمة لها بالنسبة لأنقرة».