شوبار: الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة مشبوهة

ليبيا – قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار إن الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع تركيا هي “اتفاقية مشبوهة” هدفها مسابقة الزمن؛ لمعرفته أنّ هناك حكومة سابقة ستحاكمهم جميعًا.

شوبار وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أكد أنّه لا يوجد أيّ جدوى لهذه الاتفاقية، لا سيما مع تأكيد الجانب الأمريكي على أن دائرة الحكومة منتهية الولاية لا يقع فيها توقيع الاتفاقيات،لافتًا إلى أنّ الهدف من بقاء الدبيبة هو “نهب المال العام وتسيير السياسات الخارجية”.

وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي بدأ يتهيأ إلى ضرورة إزاحة الأجسام السياسية الحالية للمحافظة على إيرادات النفط والإبقاء على قدر من الاستقرار داخل البلاد.

وقال شوبار:”إن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كانت حكومة مؤقتة”.، مؤكدًا أنه ليس من اختصاصاتها توقيع اتفاقيات طويلة الأمد.

شوبار نوه إلى أن الحكومة الحالية والأطراف السياسية في ليبيا قد فشلت في التمهيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

