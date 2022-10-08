الارصاد: ارتفاع طفيف للحرارة غداً واستمرار الامطار المتفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 08/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد درجات حرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (اكتوبر) على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة مابين ( 25 – 32 )مْ ، ولا تتجاوز (21)مْ على مناطق الجبل الاخضر، بينما تسجل ارتفاع طفيف على بعض مناطق غرب ليبيا من يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير الصادر عن المركز أن تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

والله اعلم