أمن بنغازي: ضبط متهمة بالنصب بأكثر من مليون دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على مواطن بمبلغ مليون دينار والاحتيال على مواطن آخر بمبلغ 173.000 دينار

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم البحث الجنائي تلقى شكوى من المواطن ع.ف.ع ضد امرأة قامت بالنصب عليه بمبلغ مليون دينار وقامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية بالمبلغ وأفاد الشاكي أن عملية النصب عليه تمت على ثلاثة مراحل حيث طلبت منه المرأة سالفة الذكر الدخول معها بتجارة الملابس كونها على علاقة جيدة بعدة شركات ملابس كُبرى وعند مطالبة الشاكي لها بالمبلغ قامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية وعندما ذهب الشاكي للمصرف لإيداع الصكوك في حسابه اتضح عدم تطابق الامضاء (التوقيع) وكذلك المبلغ بالحروف غير مطابق للمبلغ بالأرقام.

كما قدم مواطن آخر شكوى ضد المرأة سالفة الذكر بعدما قامت بالنصب عليه بمبلغ وقدره 173.000ألف دينار بنفس الطريقة الأُولى.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه بعد تحديد محل سكن المتهمة ووصول أعضاء التحريات اتضح أن زوج تلك المرأة قام بطردها منذ فترة لكثرة مشاكلها وتم تحديد الأماكن التي تترد عليها ومراقبتها وتم ضبطها والانتقال بها إلى القسم وبالاستدلال معها تبين أنها تدعى ه.ع.ع من مواليد1968 واعترفت بما نُسب إليها واعترفت بقيامها بعدة عمليات نصب واحتيال أخرى وبالتعميم عليها اتضح أنها من ذوي السوابق ومطلوبة لدى مركز الحدائق على ذمة ثمانية محاضر ولدى مركز البركة على ذمة محضرين وتم إحالتها للنيابة العامة.