المنفي يتلقى تهنئة من السيسي بالمولد النبوي الشريف

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وتمنى السيسي – في برقية التهنئة – للشعب الليبي الاستقرار والتنمية والرخاء. – كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

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وتحتفل البلاد اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف عبر احتفالات شعبية، يتخللها أهازيج وأناشيد دينية يؤديها رواد ومريدو الزوايا الصوفية.

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