عمران توضح أسباب اهتمام ألمانيا بالأزمة الليبية

ليبيا – رأت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران أنه بعد طول إهمال عادت الأزمة في ليبيا تحظى بالاهتمام الدولي لتأثيرها على الوضع الإقليمي حيث يقع الاهتمام الألماني في هذا الإطار الذي يسعى لإيجاد موطئ قدم في المشهد الليبي.

عمران وفي تصريحات لموقع “عربي21″، قالت موضحةً: “يرجع هذا الأمر إلى السياسة التي تتبعها حكومة الوحدة الوطنية في شرح مواقفها، وكونها تسعى للتداول السلمى على السلطة، وتدعم التوجه نحو الانتخابات، ويظهر ذلك جليًا في مخاطبة رئيس الحكومة للمفوضية العليا للانتخابات بضرورة تحديث سجل الناخبين”، بحسب معلوماتها.

