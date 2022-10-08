شوبار: اتفاقية الدبيبة وتركيا للاستهلاك المحلي فقط

الوطن|رصد

أكد المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية، محمد شوبار، أن الاتفاقية المشبوهة التي أبرمها الدبيبة مع تركيا لن يكون لها أي جدوى وإنما هي للاستهلاك المحلي فقط.

وقال شوبار، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الاتفاقية هي عملية سباق مع الزمن قبل مجيء حكومة جديدة تحاسبهم، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات لن تنظر إليها الحكومة القادمة.

وشدد شوبار على أن المتواجدين على الساحة السياسية يتخذون من العملية الانتخابية كـ“ستار” للبقاء في السلطة ونهب المال العام وتهريبه للخارج.