صحيفة إيطالية: الدبيبة قدّم النفط والغاز لتركيا مقابل الحماية

قالت صحيفة “إل فاتو كوتديانو” الإيطالية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قدّم النفط والغاز لـ تركيا مقابل الحماية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية في تقرير إلى أنه وفقًا لبنود الاتفاقية، يحق لتركيا التنقيب عن النفط في المياه والأراضي الليبية، مقابل الدعم العسكري والحماية للدبيبة.

وأوضح التقرير أن الدبيبة يحتاج إلى الدعم العسكري من أنقرة للبقاء في السلطة وتجنب الإطاحة به، في الوقت الذي يواصل فيه أردوغان تعزيز قبضته على إفريقيا وليبيا على وجه الخصوص، مستغلا انشغال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحرب الأوكرانية.

وذكر التقرير الإيطالي أن بالنسبة للدبيبة، فإن دعم تركيا أهم من دعم الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة أخرى تطل على البحر المتوسط.