السفارة الليبية في واشنطن تحدد الثلاثاء موعدا لفتح منظومة إصدار الجوازات

حددت السفارة الليبية في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل موعداً لفتح منظومة إصدار جوازات السفر.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن السفارة الليبية في واشنطن حددت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11/10/2022 موعداً لفتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات على أن يكون الحجز عبر موقع السفارة الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.embassyoflibyadc.org/5-6.jujill/clan./ ، وعملية تصوير المواطنين في المقر الواقع في “5881 Leesburg Pike Falls Church, VA 22041“.

وبينت وزارة الخارجية أن ذلك جاء بناء على تعليمات وزير الخارجية نجلاء المنقوش ومتابعتها لأحوال الجالية الليبية في الخارج عن طريق حث كل السفارات والقنصليات الليبية؛ على تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين، ومتابعتها لموضوع إصدار الجوازات عبر إرسال منظومات التصوير.