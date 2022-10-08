تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق ليبيا، بينما تسجل ارتفاعًا طفيفًا من يوم غد على بعض مناطق غرب ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و29 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

والرياح شمالية شرقية سرعتها ما بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

في حين تكون السماء في الواحات – السرير – تازربو- الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و30 درجة مئوية.