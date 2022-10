ليبيا – قال الأكاديمي والباحث الليبي عماد الهصك إن ألمانيا لا تريد ترك الملف الليبي، فقد تملأ أي دولة هذا الفراغ الذي تتركه.

الهصك وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أضاف: “ألمانيا تعد دولة مقبولة لدى جميع الأطراف المتصارعة، ولم تلعب دورًا سلبيًا في الصراع العسكري الدائر في ليبيا، وظلت على الحياد، وزيارة مبعوثها إلى طرابلس لا تعني بالضرورة أنها ترى في حكومة عبد الحميد الدبيبة الممثل الوحيد للدولة الليبية، بل تراه طرفًا من أطراف الصراع، وأمرًا واقعًا لا بد من التعامل معه.

وأشار إلى أن ألمانيا تعرف أن انحيازها لطرف بعينه قد يكون سببًا في فقدان الثقة فيها من بقية الأطراف الأخرى المهمة في المعادلة الليبية، كما تفقد بذلك عنصر قوتها، وهو الحياد، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف، فهذه هي الورقة الأقوى التي تجعل ألمانيا أكثر الدول ترجيحًا لوجود صيغة يتوافق عليها الجميع في ليبيا.

Shares

The post الهصك: وقوف ألمانيا على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية تجعلها تجد صيغة توافقية بين الجميع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية