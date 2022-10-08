اعتداء على النهر الصناعي يقطع المياه عن البريقة

الوطن|رصد

كشف الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، عن اعتداء وقع على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وقال الساعدي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الاعتداء الذي نفذه أحد المواطنين أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة، مشيرًا إلى أنه في انتظار صيانة الخط من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الخامس على جهاز النهر خلال 20 يومًا، وفق الساعدي الذي دعا جميع الجهات الأمنية إلى تأمين جهاز النهر لوقف عمليات الاعتداء عليه، مطالبا بتفعيل القرار رقم 7 لسنة 2021، الذي ينص على تجريم كل من يعتدي على الجهاز.