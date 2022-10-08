جهاز النهر: وصلة غير شرعية تؤدي إلى انقطاع المياه عن مدينة البريقة كاملة

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن اعتداء وقع على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأوضح الناطق، في تصريحات صحفية، أن الاعتداء الذي نفذه أحد المواطنين أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة، مشيرًا إلى أنه في انتظار صيانة الخط من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

ومن جانب ذي صلة، أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي ” صلاح الساعدي ” فقد أكثر من 300 ألف متر مكعب من المياه خلال شهر أكتوبر الجاري، جراء تسريب خزان سلوق، والاعتداء على أحد محطات بني وليد، وتسريب الخط الفرعي بمدينة سلوق .

كما أضاف الساعدي، في تصريحات صحفية، أن أغلب الاعتداءات على منظومة الجهاز كانت من قبل المواطنين وذلك لقيامهم بتركيب وصلات غير شرعية الغرض منها السقاية أو الزراعة أو الشرب مضيفاً بأن عدد الاعتداءات على منظومات الجهاز بلغت خلال العام الحالي 18 اعتداء، فيما بلغت كميات المياه المهدورة نتيجة الاعتداءات أكثر من مليون متر مكعب.