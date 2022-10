ليبيا – أكد عميد بلدية الكفرة عبد الله سليمان عودة الهدوء إلى منطقة ربيانة عقب اشتباكات خلفت قتلى وجرحى في المدينة.

سليمان وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن مستشفى الكفرة استقبل 7 جرحى وقتيلين من مديرية أمن ربيانة، فيما لا يعرف عدد القتلى من الطرف الآخر.

