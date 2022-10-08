المقري: ليبيا في حالة من الفوضى

الوطن|رصد

تحت عنوان “ليبيا حالة من الفوضى”، كتب عبد الله ميلاد المقري، مقالات قال فيه إن ليبيا تعيش حالة فوضى مستمرة ولم تشهد استقرارا حتى الآن بل هي الفوضى نفسها لكون النكبة أحد مخرجاتها والتدخل الخارجي هو قاعدتها الاساسية والميليشيات غطاها الإرهابي.

وأضاف المقري أن “كل الحكومات التي تشكلت طيلة الـ12 عاما الماضية داعم لهذه الفوضى المستفحلة في المنطقة المحتلة من الهيشة شرقا وحتى راس اجدير غربا التي تشهد صراعات سياسية وقتال دائم بين ميليشيات تقاتل بعضها وتبتز حكومة الوحدة الوطنية ويؤكد ذلك الذين يمرون أمام بوابة مقر هذه الحكومة في شارع السكة بالعاصمة طرابلس يلاحظون قادة الميليشيات يزاحمون الوزراء وديوان الوزارة بشكل مقزز يغضب الموظفين الصغار حيث يتسارعون في الظفر بالاموال والسيارات الجديدة ولسان حالهم يقول جمع الغنايم قبل الهزائم”.

وتابع المقري أن هذا الحال “جعل المرتزقة السوريين الذين يتواجدون في القاعدة البحرية ابوستة، ومطار معيتيقة، ومعسكر اليرموك، يسيرون دوريات في احياء، وشوارع المدينة، سيما في الفترة الليلية لاحتقار الليبين واهانتهم، وتدنيس مدينتهم، وهم لوطنهم لا يؤثارون ولكرامتهم لايحفظون اما مايحدث في القاعدة البحرية المحتلة من قبل الجيش التركي في مدينة الخمس عمل يفوق الخيال حيث تستلم القاعدة كل يوم خميس ظهرا 12 عربة وقود جرارة ضخمة لتزويد البوارج الحربية التركية التي تأخذ هذه الكميات من الوقود السائل (بنزينة) إلى عمق البحر المتوسط في عملية تهريب وسرقة ممنهجة في وضح النهار دون رقيب من سلطات حكومة دبيبة وذلك في اطار اتفاقيات الذل والمهانة وفي الجانب الدولي واستمرارا في التدخل الخارجي”.

وقال إنه حتى في “هذا الوضع الليبي المهان الذي اصبح مراح للانتهاك المستمر قام مجلس النواب الايطالي بسن قانون يجيز للمخابرات الايطالية التدخل في ليبيا وكان لاوجود لهذه المخابرات على الارض الليبية والقوات الجوية الايطالية تتمركز في مدينة مصراتة حيث تتزاحم مع الجنود الاتراك في الثانوية الجوية رفقاهم في حلف الناتو وليس اكثر من هذا العبث الاجرامي وهذه الفوضى زيادة التصريحات الكاذبة التي انطلقت من افواه اردوغان المجرم القاتل المسخر لطائراته المسيرة القاذفة بالصواريخ بقتل العديد من الليبين وهم يدافعون عن ارضهم واستقلال بلادهم حيث يعلن بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحالية بنيويورك ان بلاده تحافظ على استقرار ليبيا وكيف يتم ذلك وهو يدفع بالاسلحة والذخائر والمرتزقة الاجانب كل يوم ويهدد زائريه من قبل العصابة السياسية التي تقبل يدي سيدهم الرئيس اردوغان”.