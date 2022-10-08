روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها أكثر من تسع سنوات بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وكشفت تقارير إعلامية غربية أن روسيا تجري حاليًا ترتيبات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة لإعادة فتح السفارة.

وكشف مصدر دبلوماسي روسي لموقع المونتيور الأمريكي الأسبوع الماضي أن موظفي السفارة سيبدأون العمل أولاً من فندق إلى أن يتم العثور على مكان آمن لإنشاء مقر السفارة الجديد، وسط اشتباكات متكررة بين الميليشيات في العاصمة.

وكانت روسيا من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان الليبي في فبراير الماضي.