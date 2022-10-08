إنتاج النفط الليبي يتجاوز مليونا و200 ألف برميل يوميًا

تجاوز إنتاج النفط الليبي مليونًا و200 ألف برميل يوميًا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، حسبما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت.

وقالت المؤسسة في بيان إن معدلات إنتاج النفط الخام بلغت مليونًا و201 ألف برميل يوميًا، مشيرة إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 49 ألف برميل يوميًا.

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وبذلك، ارتفع الإنتاج الليبي بنحو 17 ألف برميل في يوم واحد، إذ أعلنت المؤسسة أمس الجمعة أن النفط الخام بلغ مليونًا و184 ألف برميل، والمكثفات 47 ألف برميل.