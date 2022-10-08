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مستجدات الوضع في ليبيا على طاولة باشاغا والسفيرة البريطانية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-تونس 

بحث رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان الحكومة يأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة الليبية بشأن بحث التطورات الأخيرة في ليبيا.

يشار إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، حافظ قدور.

وفي وقت سابق كان قد عقد مبعوث ألمانيا الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، والسفير الألماني، ميخائيل أونماخت، اجتماعا مع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

وناقش اللقاء آخر التطورات السياسية في ليبيا، وكيفية المضي قدما نحو إجراء الانتخابات.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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