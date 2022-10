الفزاني: الشعب هو صاحب القضية ويعيش المعاناة وإقصاءه من الحوارات الجارية أمر خاطئ

ليبيا – رأى المحلل السياسي يوسف الفزاني أن خطوات المجلس الرئاسي هي الصحيحة من بين كل الخطوات الهادفة إلى حل الأزمة الليبية.

الفزاني وفي حديث لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن صحة ذلك تكمن في تركيز المجلس الرئاسي على التحاور مع القاعدة المتمثلة في الشعب نفسه وليس الساسة فقط.

وأضاف أن “الساسة تحاوروا لحل الأزمة الليبية منذ انطلاقها في 2011، ومع ذلك يفشلون في كل مرة عبر سبعة مبعوثين أمميين، في حين تجاهلت كل تلك الحوارات القاعدة الشعبية التي يجب أن يكون الحل نابعا منها”.

وشدد الخبير على أن الشعب هو من سيحل الأزمة وتحاور المجلس الرئاسي مع وجهات جميع القبائل أمر جدا صحيح.

الفزاني تابع حديثه: “الشعب هو صاحب القضية وهو من يعيش المعاناة بالتالي فإن إقصاءه من الحوارات الجارية أمر خاطئ تمامًا، في حين أن إشراكه بصفته المتضرر الأول من الصراع والأزمات أمر غاية في الأهمية وسيأتي بثماره لا محالة”.

