البحث الجنائي بنغازي يضبط إمرأة نصبت على رجال بمبلغ 1.17 مليون دينار

قالت مديرية أمن بنغازي، إنه استجابةً لشكوى المواطن ع.ف.ع ضد إمرأة قامت بالنصب عليه بمبلغ وقدره 1.000000 مليون دينار وقامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية بالمبلغ وأفاد الشاكي أن عملية النصب عليه تمت على ثلاثة مراحل حيث طلبت منه المرأة سالفة الذكر الدخول معها بتجارة الملابس كونها على علاقة جيدة بعدة شركات ملابس كُبرى وعند مطالبة الشاكي لها بالمبلغ قامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية وعند ذهاب الشاكي للمصرف لإيداع الصكوك في حسابه اتضح عدم تطابق الامضاء (التوقيع) وكذلك المبلغ بالحروف غير مطابق للمبلغ بالأرقام.

أضاف بيان مديرية أمن بنغازي، إن مواطن آخر حضر إلى قسم البحث الجنائي وأبلغ شكواه ايضاً ضد المرأة سالفة الذكر حيث قامت بالنصب عليه بمبلغ وقدره 173.000ألف دينار بنفس الطريقة الأُولى وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عميد سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط تلك المرأة وتم خروج أعضاء التحريات وبعد تحديد محل سكنها وعند وصول أعضاء التحريات اتضح ان زوج تلك المرأة قام بطردها منذ فترة لكثرة مشاكلها وتم تحديد الاماكن التي تترد عليها ومراقبتها وتم ضبطها والانتقال بها إلى القسم.

وتابعت: “بالإستدلال معها تبين انها تدعى ه.ع.ع من مواليد1968 وإعترفت بما نُسب إليها وإعترفت بقيامها بعدة عمليات نصب وإحتيال أخرى وبالتعميم عليها اتضح انها من ذوي السوابق ومطلوبة لدى مركز الحدائق على ذمة ثمانية محاضر ولدى مركز البركة على ذمة محضرين وتم إحالتها للنيابة العامة”.