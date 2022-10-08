باشاغا في مقابلة خاصة بقناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا في تونس.. واتفاق على حكومة موحدة

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن الزيارة التي يؤديها حاليًا إلى تونس، تناولت عدة لقاءات مع كل من المبعوث الألماني والسفير الألماني والسفير البريطاني لدى ليبيا تناولت الوضع السياسي، وكيفية المضي قدمًا باتجاه إقرار القاعدة الدستورية التي تقام بناء عليها الانتخابات.

وأضاف باشاغا أنه جرى الاتفاق على أن تكون هناك «حكومة موحدة تقود البلاد»، مشيرًا إلى «مناقشة أمور سياسية أخرى تشغل بال الليبيين، مع بيان رؤية الحكومة للوضع الحالي بالبلاد».

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لباشاغا مع قناة الوسط (wtv) أجراها الإعلامي معتز قادر بوه، وتذاع في الحادية عشرة مساء اليوم السبت، ويعاد بثها في الواحدة وخمس دقائق ظهر غد الأحد.

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وخلال المقابلة، تحدث باشاغا عن الاتفاقية الليبية-التركية الموقعة في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة، معتبرًا أنها «أضافت مساحات كبيرة للمياه الإقليمية الليبية»، لكنه قال إن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع تركيا، الإثنين الماضي، «أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون أن يتم حتى الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية»، وفق تعبيره.

وأشاد باشاغا بالعلاقة مع تركيا التي وصفها بـ«الجيدة والوطيدة»، غير أنه لفت إلى «سعي الأتراك لصالح بلادهم وشعبهم، وهذا واجبنا أيضًا تجاه شعبنا»، مضيفًا أن مذكرة التفاهم «ليست في صالح ليبيا».