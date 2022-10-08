في ذكرى المولد النبوي.. النواب يدعو إلى الصفح والتسامح

العنوان-طبرق

تقدم مجلس النواب، اليوم السبت، بالتهنئة للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا مجلس النواب في بيان له، “كافة أبناء شعبنا إلى الاقتداء بهدي ومنهاج سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم من صفح وتسامح وعفو ورحمة ليعم الخير والرخاء بلادنا”. داعيا “الله عز وجل أن يمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار”.

وشهدت مناطق عدة في ليبيا مسيرات المولد النبوي احتفاء بذكرى مولد النبي الكريم.

كما شهدت الميادين والحدائق وسط عدة مدن ليبية مسيرات للأطفال الفرحين بالمولد النبوي الشريف.