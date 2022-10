الكوني: لأول مرة هناك شبه توافق بين الأطراف الليبية حول مشروع المصالحة الوطنية

ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن هناك ولأول مرة شبه توافق بين الأطراف الليبية حول مشروع المصالحة الوطنية.

الكوني أعرب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما” عن أمله في أن تفضي جلسات الحوار التي أطلقها المجلس إلى تحقيق الاستقرار السياسي وصولاً إلى تنظيم الانتخابات العامة، مبرزًا أن هذا المسار يتوافق تماما مع المنظور الجزائري لتسوية النزاع في ليبيا.

وبيّن أن هذا المسار يقوم على ضرورة تسوية الأزمة من خلال الليبيين انفسهم مع التحلي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء أي طرف، مشيدًا بالجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات الجزائرية لمد يدها لليبيين من تحقيق التوافق الليبي.

ونوّه إلى أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة من خلال المهام والخطوات المنجزة خلال الأشهر الماضية منذ إطلاق العمل به وأن هناك أفكارًا وبدائل لحل المشكل الليبي من قبل الليبيين أنفسهم.

