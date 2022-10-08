الويبة: نتوقع حدوث تأخير في تسليم الكتاب المدرسي

الوطن|رصد

أصبح بداية العام الدراسي عند الليبيين حملا ثقيلا عليهم، إذ زاد ذلك الحمل حملا أخرا وسط مخاوف من تكرار أزمة تأخر توزيع الكتاب المدرسي ومن تداعيات الانقسام السياسي والحكومي وحالة الفوضى الأمنية في البلاد.

وبعد تأخر انطلاق العام الدراسي لأكثر من مرة بسبب عدم قدرة الحكومة المنتهية بتوفير الكتاب المدرسي للطلاب لتعلن الأخيرة عن الموعد المحدد للانطلاقة في السادس عشر من الشهر الحالي وسط مخاوف أخرى من الإعلان عن تأخير جديد بسبب التنافس على السلطة بين حكومتين إحداهما باتت منتهية الولاية.

وكما هي العادة عند الحكومة فقد لمح مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة إلى احتمالية حدوث تأخير في تسليم الكتب لفترة لا تتجاوز العشرة أيام من انطلاق العام الدراسي بالرغم من الفترة الطويلة والتي كان بإمكان الوزارة حلحلة تلك المشكة خلالها.

وفي تصريح كان قد أثار جدلا واسعا على الساحة الليبية عندما صرح وزير التربية في الحكومة المنتهية موسى امقيرف وقال إن الكتاب المدرسي لم يعد عاملا رئيسيا للعملية التعليمية إذ سخر رواد التواصل الاجتماعي من الوزير ووصفو تصريحه بتبرير الفشل من الوزارة والحكومة بعدم حل هذه المشكلة.

ليبقى التساؤلات المطروحه من الشارع الليبي, إلى متى ستبقى هذه المشكلة ؟ وهل سيتأخر العام الدراسي الجديد بسبب فشل الحكومة في توفير الكتاب المدرسي؟؟ وهل سينتهي العام الدراسي كسابقه دون حصول الطلاب على الكتب؟؟