الرئيس المالطي عن الاتفاقية الليبية التركية: القانون الدولي وسيلتنا لحل النزاعات

علق الرئيس المالطي جورج فيلا، على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة منتهية الولاية، وأنقرة، حول التنقيب عن الموارد الطاقوية، مشددًا أن القانون الدولي هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل النزاعات المتعلقة بالحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المالطي مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، وحسب وسائل إعلام مالطية، مساء الجمعة، فقد جرت أيضًا مناقشة حالة عدم الاستقرار السائدة في ليبيا في سياق الحد من الهجرة غير النظامية الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تمر عبر منطقة الساحل مع نقاط المغادرة النهائية في البحر من الساحل الليبي.

واستعرض الرئيسان النقاط الرئيسية للقضايا التي جرت مناقشتها وركزت بشكل خاص على الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. وشدد كلاهما على الحاجة إلى تحقيق توازن بين التضامن والمسؤولية. وأشارت الرئيسة اليونانية إلى حوادث الغرق المأساوية التي حدثت في اليوم السابق قبالة جزيرتي ليسبوس وكيثيرا.