«أمن بنغازي» تكشف تفاصيل ضبط سيدة نصبت على رجلين.. الأول في مليون دينار

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على امرأة بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين، الأول في مبلغ مليون دينار، والثاني في مبلغ 173 ألف دينار.

وقالت المديرية، في بيان اليوم السبت، إن ذلك جاء «استجابةً لشكوى المواطن (ع.ف.ع) ضد امرأة قامت بالنصب عليه بمبلغ مليون دينار، فيما حررت ثلاثة صكوك مصرفية بالمبلغ، وأفاد الشاكي بأن عملية النصب عليه تمت على ثلاث مراحل».

كيف أوقعت المتهمة الضحية الأولى في الفخ؟

وطلبت المتهمة من المجني عليه مشاركتها في تجارة الملابس وأوهمته بأنها على علاقة جيدة بشركات ملابس كُبرى. وعند مطالبة الشاكي لها بالمبلغ قامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية.

وعند ذهاب الشاكي للمصرف لإيداع الصكوك في حسابه اتضح عدم تطابق الإمضاء (التوقيع)، وكذلك المبلغ بالحروف للمبلغ بالأرقام.

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كما تقدم مواطن آخر إلى قسم البحث الجنائي وأبلغ شكواه أيضًا ضد المرأة ذاتها، واتهمها بالنصب عليه بمبلغ وقدره 173 ألف دينار باتباع طريقة الاحتيال والنصب التي اتبعتها مع الضحية الأولى.

زوج المتهمة طردها من المنزل لكثرة المشاكل

ووجه رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي العميد سليمان بوشيبة بضبط المتهمة، فيما اتضح أن زوجها طردها من المنزل منذ فترة لكثرة مشاكلها، وفق البيان.

وأضافت المديرية: «جرى تحديد الأماكن التي تترد عليها ومراقبتها وتم ضبطها والانتقال بها إلى القسم، وبالاستدلال معها تبين أنها تدعى (ه.ع.ع)، وهي من مواليد العام 1968».

واعترفت بما نُسب إليها وبأنها مارست عدة عمليات نصب واحتيال أخرى، ليتضح لاحقًا أنها من ذوي السوابق، ومطلوبة لدى مركز الحدائق على ذمة ثمانية محاضر، ولدى مركز البركة على ذمة محضرين، فيما جرت إحالتها للنيابة العامة