الشؤون الاجتماعية بحكومة باشاغا تدعو إلى ملاحقة مرتكبي واقعة الجثث المتفحمة في صبراتة

العنوان-بنغازي

أدانت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، اليوم السبت، واقعة العثور على 15 جثة متفحمة على متن وبجوار قارب قرب ساحل مدينة صبراتة، معتبرة أنها جريمة بشعة في غياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية.

ودعا بيان الوزارة الذي تلقت العنوان نسخة منه، “وزير الداخلية بالحكومة الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الأجهزة الأمنية غير المنظورة للتعرف على الجناة وتقديم قوائم بأسمائهم للنيابة العامة واقتناص الفرصة للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة”.

وأوضحت الوزارة إن “ما حدث بمدينة صبراتة ينم عن جريمة نكراء مكتملة الأركان حرمتها كل الأديان وأدانتها كل القوانين وانتبذتها كل الأعراف والتقاليد الاجتماعية وتنافت مع أخلاق المجتمع الليبي المتدين بدين الإسلام الوسطي الحنيف”.

ودعت الوزارة إلى “التصدي لهذا الفعل على كافة المستويات بكل قوة وحزم بداية من المجتمع المتمثل في أهالي مدينة صبراتة الحضارة والتاريخ المسالمين بطبعهم بدعوتهم للخروج والتعبير سلميًا لاستنكار ما حصل على أرضهم في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وهيبتها”.

وحثت الوزارة “مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة والمدن المجاورة على ضرورة الخروج ببيانات استنكار لهذا الفعل المشين وتوجيه الأهـالي للمطالبة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المجرمين وواجب التصدي لهم بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب”.

وارتكبت فجر الجمعة واقعة حرق مهاجرين راح ضحيتها عدد (15) مهاجر غير نظامي على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بمدينة صبراتة.