القصبي: على الدبيبة التوقف عن التدخل بعمل مفوضية الانتخابات

ليبيا – قال مدير عام المفوضية العامة للانتخابات السابق سعيد القصبي إن المفوضية العامة للانتخابات هي هيئة مستقلة وذات سيادة، ولا يمكن لأحد المساس فيها، مؤكدًا أن الضوء الوحيد في النفق الليبي يتمثل في الانتخابات.

القصبي اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أن الجسم التشريعي في الدولة هو المخول الوحيد في إصدار القوانين، مشيرًا إلى أن القانون منح المفوضية حق تنظيمها نفسها، وذلك ضمن مواد معروفة.

ودعا رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة إلى التوقف عن التدخل بعمل المفوضية، لافتًا إلى ضرورة أن تنظر الأجسام السياسية الحالية إلى المفوضية كجسم مستقل لا يمكن التدخل بها.

