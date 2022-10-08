أمن بنغازي: ضبط سيدة امتهنت النصب والاحتيال

الوطن| متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط سيدة قامت بالنصب والاحتيال على مواطن بمبلغ مليون دينار، وعلى مواطن آخر بمبلغ 173 ألف دينار.

وفي التفاصيل، قالت المديرية في بيان اطلع عليه موقع “الوطن”، إن مواطنا تقدم بشكوى ضد سيدة قامت بالنصب عليه بمبلغ مليون دينار، وقامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية بالمبلغ.

ووفق البيان، أفاد المشتكي أن عملية النصب عليه تمت على ثلاثة مراحل حيث طلبت منه المتهمة الدخول معها بتجارة الملابس كونها على علاقة جيدة بعدة شركات ملابس كُبرى، وعند مطالبة المشتكي لها بالمبلغ قامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية وعند ذهابه للمصرف لإيداع الصكوك في حسابه اتضح عدم تطابق التوقيع، وكذلك المبلغ بالحروف غير مطابق للمبلغ بالأرقام.

وأضافت المديرية أن مواطنا آخر حضر إلى قسم البحث الجنائي وتقدم بشكوى ضد المتهمة بأنها قامت بالنصب عليه بمبلغ 173 ألف دينار بنفس الطريقة الأُولى.

وبناء على ذلك أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عميد سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط السيدة المتهمة، وتم خروج أعضاء التحريات وبعد تحديد محل سكنها وعند وصول أعضاء التحريات اتضح أن زوج المرأة قام بطردها منذ فترة لكثرة مشاكلها وتم تحديد الأماكن التي تترد عليها ومراقبتها وتم ضبطها والانتقال بها إلى القسم.

وقال البيان إنه وبالاستدلال معها تبين أنها من مواليد 1968، واعترفت بما نُسب إليها وبقيامها بعدة عمليات نصب واحتيال أخرى، واتضح أنها من ذوي السوابق ومطلوبة لدى مركز الحدائق على ذمة 8 محاضر، ولدى مركز البركة على ذمة محضرين وتم إحالتها للنيابة العامة.