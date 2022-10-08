العربي الجديد: تغيير سعر الصرف يحتاج إيرادات نفطية جيدة لتغطية العملة الصعبة

أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، لـ “العربي الجديد”، إن تغيير سعر الصرف في الوقت الحالي يحتاج إيرادات نفطية جيدة؛ لتغطي أي طلب على العملة الصعبة، مشدداً على أنه لا نية لتغيير السعر حتى نهاية العام.

من جانبه اعتبر المستشار السابق في المصرف المركزي “محمد أبوسنية” في حديث مع صحيفة العربي الجديد، “أن سعر الصرف الجديد لا يزال بعيداً عن مستواه التوازني، ولا يحقق الدعم الكافي للدينار الليبي”.

ولفت إلى أن تغييرات السعر تستخدم كوسيلة لتمويل الميزانية العامة، ولا يتم اتخاذها كأداة للسيطرة على التضخم.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قد أكد استمرار العمل وفق التعديل السابق للسعر مطلع 2021 إلى حين إشعار آخر.