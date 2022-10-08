السفارة الليبية في واشنطن تحدد الثلاثاء المقبل موعداً لفتح منظومة إصدار الجوازات

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن الوزير نجلاء المنقوش وجهت تعليمات لكل السفارات والقنصليات الليبية؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين، ومتابعتها شخصياً لموضوع إصدار الجوازات عبر إرسال منظومات التصوير.

أضافت الوزارة في بيان: “حددت السفارة الليبية في واشنطن الثلاثاء المقبل موعداً لفتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات على أن يكون الحجز عبر موقع السفارة الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.embassyoflibyadc.org/5-6.jujill/clan./ ، وعملية تصوير المواطنين في المقر الواقع في “5881 Leesburg Pike Falls Church, VA 22041”.