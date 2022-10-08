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أهالي صبراتة: ماحدث للمهاجرين ينم على سلوك إجرامي محرم دينياً وقانونياً وأخلاقياً

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استنكر المجلس البلدي صبراتة ومجلس حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي بمدينة صبراتة الجريمة البشعة التي وقعت بحق عدد من المهاجرين واللاجئين ضحايا استغلال شبكات التهريب .

واعتبروا أن ماحدث ينم على سلوك إجرامي محرم دينياً وقانونياً وأخلاقياً وواجب التصدي له بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب وهو فعل مشين يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة فاعليه .

وأكد أهالي مدينة صبراتة أنهم ضحايا هذه الأفعال والمجموعات والشبكات الدولية ويعلنون استنكارهم لهذه الأفعال غير الإنسانية التي تستهدف الإنسان وكرامته وحياته .

ودعا أهالي المدينة كافة الجهات الأمنية والضبطية إلى تحمل مسؤولياتها وملاحقة الخارجين على القانون.

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صحيفة المرصد الليبية

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