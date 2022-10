جهاز النهر الصناعي: التعديات في الآونة ارتفعت بشكل مزعج وعلى الشركات الضبطية القبض على المعتدين

ليبيا – قال صلاح الساعدي مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي إن التسرب الذي حدث في الخط الفرعي المغذي للبريقة الجديدة هو اعتداء من الاعتداءات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي في جميع مراحلها وهذا الخط الفرعي المغذي للبريقة السكنية وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز.

الساعدي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه منذ يومين شركه سرت خاطبة الجهاز بشأن نقص كميات المياه وبعد الكشف تم الاكتشاف أن الخط الفرعي ممتد من الرئيس للبريقة فيه كميه كبيره من المياه مهدورة ومباشره تم قفل الصمام في المحطة 71 والخط المغذي وهو من صميم عمل الشركة العامة للمياه فهي المهتمة بموضوع صيانة الخط وحالياً المياه منقطعة عن البريقة.

ولفت إلى أن حجم التعديات في الآونة الأخيرة فاقت الـ 5 تعديات والوضع أصبح مهدد بشكل مزعج وغير صحيح ومفروض الشركات الضبطية تقوم بمهامها وتقبض على هؤلاء الناس، مضيفاً “كل ما نقدم خطوة بعض المواطنين يرجعونا للخلف مئات الخطوات نركز على زيادة الإنتاج المائي والمياه ولكن الوضع سيء وأناشد المسؤولين والجهات الأمنية أن تقف وقفة جادة لوقف النزيف والاستهتار بالمشروع”.

وأكد على أن المنطقة الآن مليئة بالمياه والجهاز بانتظار إلى أن تجف المنطقة لمعالجة التسرب وهذا من اختصاص الشركة العامة للمياه، مبدياً استعدادهم للتعاون معهم.

