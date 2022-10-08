انطلاق أعمال المؤتمر العربي الأفريقي للأمن الغذائي في تونس بمشاركة خبراء ومختصين من ليبيا

تونس 08 أكتوبر 2022 (وال)- بدأت بالعاصمة التونسية اليوم السبت، أعمال المؤتمر العربي الأفريقي حول دور القطاعين العام والخاص، لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي الذي ينظمه مجلس التخطيط الوطني بتونس.

هذا ويشارك في أعمال المؤتمر خبراء ومختصين من ليبيا ومن دول أفريقية وعربية، ومجلس التخطيط الوطني ومنظمات دولية ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وحضر الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، ورئيس مجلس التخطيط الوطني محمود الفطيسي، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والخبير الاقتصادي أبوبكر المنصوري، ورئيس اللجنة المنظمة خولة التريكي.

ويشارك في أعمال المؤتمر بأوراق علمية وبحوث خبراء ومختصون في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية من ليبيا، تونس، مصر، السودان، تشاد، مالي، النيجر، السنغال، غامبيا، الغابون، ساحل العاج، بلجيكا، سويسرا، إسبانيا، فرنسا.

وسيبحث المؤتمر خلال يومي الثامن والتاسع استـراتيجيـة الأمـن الغـذائـي للمنطقـة العربيـة وفي أفريقيا، ووضعيـة الأمـن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم، ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه، وستقدم خلال أيام المؤتمر وفق رئيس اللجنة العليا المنظمة أبوبكر المبروك، عددًا من الأوراق العلمية والبحوث حول جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة، ودور القطـاعين العـام والخاص فـي تأمين الأمـن الغذائـي فـي الوطـن العربـي وأفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام لأجل ربط علاقات دولية للبحث في مسارات جديدة للزراعة والغذاء، مع اقتراح السُبل الكفيلة بجعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة.

كما سيناقش المؤتمر قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، واقتراح كيفية معالجتها والحد منها، وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية من خلال تسخير التقنية والابتكار كأحد الحلول الناجعة لزراعة مستدامة، ومسألة البحث عن حلول للتغيرات المناخية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية، والعمل على تحديد آليات عمل مناسبة لتشجيع فرص استثمارات زراعية بالدول العربية والأفريقية. (وال)

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