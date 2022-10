عبد العزيز: هناك محاولات لاغتيال حكومة الدبيبة وشخصيات فيها بعد توقيع الاتفاقية مع الشقيقة تركيا

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن المؤامرة على “فبراير” بدأت منذ انطلاقها وبعد نجاح الثورة والانتخابات اشتدت كل الدول والمنظمات والمخابرات التي عملت على اغتيال “فبراير”.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “عندما يرفض المجتمع البديهيات اعلم أن الغوغاء سيكون لهم نصيب في قيادة المجتمع وعندما يقدم التافهون ويؤخر العقلاء اعلم أن خراب العمران قد حل ويرفع الجهلة ويوضع المتعلمين اعلم أن الدولة تسير للخلف”.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية “حكومة تصريف الأعمال” من مخرجات جنيف ووقوف عبد الحميد الدبيبه في وجه المفسدين جعل تيار الثورة المخلص الوفي الذي يحافظ على ثوابت فبراير يدعمه وليس بالدعم المطلق بل بالحق بحسب قوله.

وتابع: “نجد من يقف ضده حفتر وباشاآغا وعقيلة وهذه المافيا ومحاولات اغتيال حكومة الوحدة الوطنية واغتيال معنوي لشخصيات فيها لما وقعت الاتفاقية مع الشقيقة التركية، التافهين أدوات التفكير عندهم عاطلة عن العمل يتكلمون في شأن عظيم جداً كتوقيع الاتفاقية، العاقل عندما يرى أن اليونان مصر ضد الاتفاقية عليه أن يعرف أنها في صالح البلاد”.

عندما يبعد العلماء وبتأخر المتعلمون المثقفون ويقدم التافهون ويرفع الوضعاء والمتخلفين ويولى السفهاء أعلم أن خراب العمران قد حل وقته بعد فبراير كانت الآمال كبير هو عظيمه وكانت عيون الجميع نحو دولة يسترجع فيها الشعب الليبي حقوقه ويؤمن الجميع وتختفي لغة القتل والخطف والسجون لكن للأسف المؤامرة على فبراير بدأت منذ انطلاقها وبعد نجاح الثورة والانتخابات اشتد سعر كل الدول والمنظمات والمخابرات التي عملت على اغتيال فبراير.

جريمة اغتيال العمراني كارثية وهي جريمة مخابراتية بامتياز لأن اغتيال عالم بحجم العمراني لا يمكن أن يخطط له بعض التافهين وينفذه بعض المحرمين بل تخطيط استخباراتي لإخفاء وضرب المجتمع الليبي في مقتل.

عندما يرفض المجتمع البديهيات اعلم أن الغوغاء سيكون لهم نصيب في قيادة المجتمع وعندما يقدم التافهون ويؤخر العقلاء اعلم أن خراب العمران قد حل ويرفع الجهلة ويوضع المتعلمين اعلم أن الدولة تسير للخلف، عندما صدق الليبيين أعلام القذافي وداهم في ستين داهيه وقتلوا بعضهم وفبراير لم تكن مسلحة! للأسف إعلام ضال مضل.

خرجوا عليهم ناس لا يعرفوا لهم أصل وفصل وحركات لا تمشي ما قبل التاريخ والإنسان القديم لا يمكن ان يصدقها ولكن صدقوها. والليبيين لهذه الساعة منذ اللحظة الأولى قلنا أن هؤلاء أفاقين وما يسمى ثورة الكرامة مؤامرة استخباراتية من معسكر الثورة المضادة لعودة الديكتاتورية والاستبداد ولم يجدوا أفضل من المتمرد الدموي حفتر وعائلته عنده شبق السلطة من أيام ألقذافي وجاء لينتقم، اليوم بانت الحقيقة استعان بكل أفاق ودجال ومرتشي ومرتزق.

حكومة الوحدة الوطنية من مخرجات جنيف ونحن لم نشارك فيها لكن وقوف الدبيبه في وجه المفسدين جعل تيار الثورة المخلص الوفي الذي يحافظ على ثوابت فبراير يدعمه وليس بالدعم المطلق بل بالحق لكن لما نجد ان من يقف ضده حفتر وباشاآغا وعقيلة وهذه المافيا ومحاولات اغتيال حكومة الوحدة الوطنية واغتيال معنوي لشخصيات فيها لما وقعت الاتفاقية مع الشقيقة التركية، التافهين أدوات التفكير عندهم عاطلة عن العمل يتكلمون في شأن عظيم جداً كتوقيع الاتفاقية، العاقل عندما يرى أن اليونان مصر ضد الاتفاقية أعرف أنها في صالح البلاد.

حفتر ركب على بارجة روسيا ووقع اتفاق ولا فيكم أحد قال له ما الذي وقعته؟ الاتفاقيات التي وقعت بالعقد مع الفاغنر في ليبيا موجودين لا أحد قال ما هو بنود العقد الذي وقعته! بالآخر يخرج الدبيبه وهذا دليل على احترامه للشعب وليس متكبر ودليل على استجابة الدبيبه غير المسبوقة خرج وعرض البنود.

وصلت بداهية الدواهي والكوارث ان يبعث عقيلة رسالة للأمم المتحدة ويشكي ويقول وقعوا للاتفاقية التي ستضيف لليبيا 30 تريليون!، الرسالة هذه عدو يكره ليبيا لا يفعلها بل أتاه أمر من سامح شكري وعباس كامل، يمشي ويشكي. لليوم مجتمع مع 8 أحزاب سيعلن عن خارطة طريق قريباً والناس المحترمة قاعدة واشهد الله أن الحكومة هذه ماشيه في إطار الانتخابات.

أنتم تخدمون اليونان، عقيلة صالح هل أنت يوناني؟ ما يفعله يخدم مع وزير خارجية اليونان! ومحمد صوان وباشاآغا كذلك يخدمون معه والنتيجة هكذا تقول. هؤلاء عملاء لليونان وهم ضد مصلحة ليبيا، التقت الإرادة الليبية مع التركية وفرصه أتت ومعنا قوة عظمى في البحر المتوسط.

الدبيبه ليلجم أفواه من يتكلم يبعث برسالة للمفوضية العليا للانتخابات ويدعوهم لتحديث سجل الناخبين وتدقيق المرشحين للانتخابات وبدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية.

