صلاح الدين: استقرار ليبيا أمنياً وسياسياً في هذه المرحلة ضرورة أوروبية

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي عبدالرحمن صلاح الدين، إن استقرار ليبيا أمنيًا وسياسيًا في هذه المرحلة ضرورة أوروبية نتيجة لأزمة الطاقة العالمية”.

واستبعد صلاح الدين، في تصريحات صحفية أن تستخدم الدول الأوروبية أو أن تسمح لليونان بتحريك بعض القوى المسلحة ضد الحكومة منتهية الولاية في طرابلس، وذلك منعًا لتفجر صراع ستكون آثاره على أوروبا كبيرة هذه المرة، حسب قوله.

ورجح المتحدث أن يفتح الوضع الحالي بابا أمام القوى الأوروبية “مزيد من التعاون مع منتهية الولاية” لفرض نفسها كشريك وقطع الطريق على الدول الأخرى.

وقوبلت هذه الاتفاقية، برفض دولي وإقليمي، إذ أكدت القاهرة وأثينا أن حكومة الدبيبة “فاقدة للشرعية” التي تخوّلها التوقيع، كما اعتبرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن حكومة الدبيبة المنتهية “ملزمة بعدم النظر في الاتفاقات الجديدة التي تضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو تفرض عليها التزامات طويلة الأمد”.

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثيراً للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس، وفي أغسطس 2020 ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.