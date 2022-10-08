ليبيا على رأس مباحثات وزير الخارجية اليوناني في القاهرة الأحد

أعلنت الحكومة اليونانية السبت أن وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول عدد من القضايا من بينها تطورات الوضع في ليبيا وملف الطاقة.

وقالت الحكومة في بيان لها أن الوزير سيعقد اجتماعًا فرديًا مع نظيره المصري “سامح شكري” يعقبه محادثات موسعة مع المسؤولين المصريين حول العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى آخر التطورات في بحر إيجه والشرق الأوسط وليبيا.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة للقاهرة تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين اليونان ومصر والاتصالات المنتظمة بين وزيري الخارجية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.