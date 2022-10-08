السفيرة البريطانية تبحث مع باشاغا وقدور العودة إلى طريق الانتخابات

بحثت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم السبت، مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الخارجية فتحي قدور، كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في دعم ليبيا نحو العودة إلى طريق الانتخابات.

وقالت هورندال في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «من الجيد أن نرى فتحي باشاغا وزميله السيد قدور أمس لمناقشة كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في الدعم للعودة إلى الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة وشاملة» في ليبيا.

بدوره، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن الزيارة التي يؤديها حاليًا إلى تونس، تناولت عدة لقاءات مع كل من المبعوث الألماني والسفير الألماني والسفيرة البريطانية لدى ليبيا تناولت الوضع السياسي، وكيفية المضي قدمًا باتجاه إقرار القاعدة الدستورية التي تقام بناء عليها الانتخابات.

– سفير ألمانيا ومبعوثها الخاص يبحثان مع باشاغا كيفية التغلب على المأزق الحالي في ليبيا

– باشاغا في مقابلة خاصة بقناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا في تونس.. واتفاق على حكومة موحدة

لقاء باشاغا مع سفير ألمانيا ومبعوثها

وأضاف باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة «الوسط wtv»، تذاع مساء السبت، أنه جرى الاتفاق على أن تكون هناك «حكومة موحدة تقود البلاد»، مشيرًا إلى «مناقشة أمور سياسية أخرى تشغل بال الليبيين، مع بيان رؤية الحكومة للوضع الحالي بالبلاد».

والجمعة، قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إنه التقى رفقة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأضاف أونماخت، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الوضع في ليبيا، وكيفية التغلب على المأزق الحالي، والمضي قدمًا نحو الانتخابات.