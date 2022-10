ليبيا تمنتع عن قرار مناقشة انتهاكات الصين بحق الإيغور وتدهور حقوق الإنسان بسوريا

ليبيا – امتنعت ليبيا عن التصويت على قرار حول تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا والصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته 51 الجمعة الماضية.

هذا واعتمد القرار وفقاً لقناة “ليبيا بانوراما” بأغلبية 25 صوتًا مقابل 6 أصوات ضده، وامتناع 16 عن التصويت ومن بين الدول التي صوتت لصالح القرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكويت وقطر وتركيا.

أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت ليبيا الإمارات والسودان والصومال والهند وإندونيسيا.

كما امتنعت ليبيا أيضًا عن التصويت على قرار مناقشة انتهاكات الصين للإيغور المسلمين واحتمالية وقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية في هذا الأقليم.

