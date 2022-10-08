ليبيا الان

العكعاك: الانتهاء من مشروع منفذ رأس جدير خلال أسبوع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد مدير منفذ رأس جدير الحدودي سالم العكعاك  أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة المنفذ الذي انطلق الشهر الماضي ويتضمن فتح 4 أبواب أحدها مخصص للمترجلين قد بلغت 80%.

وأضاف العكعاك في تصريحاتٍ صحفيةتجري الآن عملية تعبيد الممرات الجديد، متوقعًا الانتهاء من هذا المشروع الذي دخل مراحله النهائية خلال أسبوع واحد.

هذا وأوضح مدير منفذ رأس جدير الحدودي، أن المنفذ خلال هذين اليومين يشهد انسيابية في حركة العبور وأن ساعات الانتظار لا تتعدى ساعتين كأقصى تقدير.

الوسوم

#سالم العكعاك ليبيا منفذ رأس جدير

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك