العكعاك: الانتهاء من مشروع منفذ رأس جدير خلال أسبوع

الوطن|رصد

أكد مدير منفذ رأس جدير الحدودي سالم العكعاك أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة المنفذ الذي انطلق الشهر الماضي ويتضمن فتح 4 أبواب أحدها مخصص للمترجلين قد بلغت 80%.

وأضاف العكعاك في تصريحاتٍ صحفية “تجري الآن عملية تعبيد الممرات الجديد“، متوقعًا الانتهاء من هذا المشروع الذي دخل مراحله النهائية خلال أسبوع واحد.

هذا وأوضح مدير منفذ رأس جدير الحدودي، أن المنفذ خلال هذين اليومين يشهد انسيابية في حركة العبور وأن ساعات الانتظار لا تتعدى ساعتين كأقصى تقدير.