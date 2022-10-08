الحليق يعلن عن الشروع في إطلاق خارطة سياسية شاملة

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

08 October, 2022

أعلن المرشح الرئاسي السنوسي الحليق اليوم في بيانا له أنه شرع في إعداد خارطة وطنية شاملة تستوعب الجميع، في كافة مساراتها ونتائجها، وفق نص البيان

الحليق دعا في بيانه القوى الوطنية المدنية والعسكرية قائلا “لنخلص شعبنا ووطننا من مأساته بعيدا عن خنادق الحرب ودهاليز الفوضى والصفقات الفاشلة، لنستعيد حرية قرارنا الوطني ونكتب صفحة جديدة في تاريخ دولتنا عنوانها التسامح والعدالة والتنمية والسلام”.

ووصف الحليق الوضع الليبي في مستهل بيانه بأنه “لم يعد يحتمل مزيدا من العبث أو الاستمرار في طريق الفوضى وترقيع أخطاء بعض الأطراف الدولية والمحلية والتى فرض على شعبنا تحمل مسئولية فشلنا رغما أنه لم يشارك في صنعها”

وواصل الحليق “هذا الفشل الذي حول حياة المواطن الى جحيم يلتهمه فيها الفقر والعجز ويعيش مرميا في طوابير القهر امام المصارف والمخابز والمستشفيات وصعب عليه الحصول على دوائه وقوت يومه”.

واردف الحليق في بيانه “فليعلم الجميع داخل الوطن وخارجه أننا قد مللنا الوعود الكاذبة والمراهنات العابثة بمصيرنا ومصير بلدنا ولم يعد من الممكن الاستمرار بقبول هذا العبث الذي خلف مئات الاف من المهجرين وعشرات الاف القتلى والمبتورين وأصبح واجبا على الجميع الوقوف لإنهاء المهزلة عبر الطرق السلمية والمشروعة والتوقف عن دور المشاهد الذي يرى اخيه يذبح وينتظر دوره”.

ودعا الحليق الليبيين بمختلف مكوناتهم ان يفيقوا من سحر الاعلام واكاذيب المتسلطين وفق تعبيره وأن وأن يقفوا للمطالبة باحترام رغبتهم في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متوازية لانهاء الصراع على السلطة

ووجه الحليق في ختام بيانه مخاطبا من يشغلون مهام في السلطات الحالية قائلا “أخاطب فيكم ضمائركم ان تقفوا جانب اهلكم ووطنكم وان تتركوا التمسك بالسلطة على حساب وطنكم حتى لا يدونكم التاريخ بانكم خنتم الأمانة التي حملكم شعبكم اياها “.