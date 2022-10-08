عون: مناطق ليبية مكتشفة تحوي تريليونات الأقدام المكعّبة من الغاز

الوطن / رصد

بعد رفضه التوقيع على مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة منتهية الولاية وتركيا، أكد وزير النفط في الحكومة منتهية الولاية “محمد عون” وجود العديد من الاكتشافات الهائلة لمواقع جديدة في ليبيـا تحتوي على تريليونات “قدم مكعب” من الغاز الطبيعي.

وقال عون في تصريحات صحفية، إن تلك المواقع تحتاح إلى وقت طويل من أجل تطويرها، لافتاً إلى استيراد إيطاليا حوالي 250 إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الليبي يوميا.

وأكد عون أنه من الممكن مدّ خط للغاز إلى إيطاليا، يكون موازيا للخط الحالي في غضون 4 إلى 6 أشهر.

وعلّق “عون” على قرار خفض الإنتاج الصادر عن مجموعة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، بتأييده للقرار، معتبراً أنه قرار حكيم سيفضي إلى استقرار السوق، وسيقيه من الارتفاعات والانخفاضات الحادة.