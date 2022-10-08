مجلس النواب: ندعو الليبيين إلى الاقتداء بهدي “سيدنا محمد” في التسامح والعفو

بعث مجلس النواب تهانيه إلى الشعب الليبي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المجلس في بيان: “يصادف اليوم السبت الثاني عشر من ربيع الأول 1444 الموافق الثامن من أكتوبر من العام 2022، ذكرى مولد نبي الرحمة والسلام وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم”.

وتابع البيان: “في هذه الذكرى العطرة يتقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء بخالص التهنئة للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية، داعين كافة أبناء شعبنا إلى الاقتداء بهدي ومنهاج سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم من صفح وتسامح وعفو ورحمة ليعم الخير والرخاء بلادنا، كما ندعو الله عز وجل أن يمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار”.