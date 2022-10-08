أبوراص: على النيابة العامة تحريك الدعوى لمحاسبة “قتلة” مهاجري “صبراتة”

الوطن / رصد

دعت رئيسة لجنة رسم سياسيات واستراتيجيات الهجرة في مجلس النواب، ربيعة أبوراص، إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل محاسبة المسؤولين عن حادثة مقتل المهاجرين في مدينة صبراتة.

وطالبت أبوراص في تصريحات صحفية، بتحريك الدعوى الجنائية من قبل النائب العام الليبي، للكشف عن المتسببين في الحادثة، كما طالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضافت: “أدعو الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحادين الأفريقي والأوروبي إلى التعاون مع ليبيا في مراقبة الحدود المشتركة في البر والبحر، ومحاربة عصابات تهريب البشر… وليبيا لا يمكنها معالجة أزمة تدفقات الهجرة غير النظامية بمفردها”.