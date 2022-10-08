علي جابر: 244 دار نشر ستشارك في الدورة الأولى لمعرض بنغازي الدولي للكتاب

أكد الكاتب والناشر علي جابر مدير معرض بنغازي الدولي للكتاب افتتاح الدورة الأولى للمعرض في 15 أكتوبر الحالي حتى يوم 23 من الشهر نفسه.

وقال جابر في تصريحات صحفية إن المعرض ستشارك فيه 244 دار نشر محلية ودولية، وسيقام في ساحة فندق تيبستي برعاية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وأشار الكاتب إلى أن تنظيم المعرض تولته بلدية بنغازي، وإدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، ودار برنيق للصحافة والإعلام، لافتا إلى حضور عدد من الضيوف، من بينهم مدير معرض القاهرة للكتاب إسلام البيومي، وعدد من رؤساء اتحادات النشر العربية.

وأضاف جابر: “ستُقام على هامش المعرض 26 فعالية أدبية من أمسيات شعرية وقصصية وندوات وتوقيعات للكتب”، مبينا وصول شحنة كتب من بيروت إلى ميناء بنغازي مباشرةً، و5 شاحنات من مصر استعدادا للمعرض.