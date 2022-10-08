باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن إدارة مصرف ليبيا المركزي ملزمة بصرف الميزانية اللازمة لحكومته في ضوء اعتماد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية التي قدمته وزارة المالية، وحذر من وقوع إدارة المصرف تحت «طائلة القانون» حال امتناعها عن ذلك.

وأضاف باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط (wtv) أجراها الإعلامي معتز قادر بوه، السبت: «جرى اعتماد الميزانية بقانون واعتمده مجلس النواب وهو ملزم لإدارة مصرف ليبيا المركزي لتنفيذه وإلا تضع نفسها تحت طائلة القانون»، وتابع: «خاطبنا المصرف ووجدنا تجاوبا ووفرنا بعض الأموال تقدر بنحو مليار ونصف المليار دينار وخاطبنا جميع البلديات دون استثناء لإعطاء المختنقات والضروريات بصورة عاجلة».

وبخصوص تعديل المصرف المركزي في البيضاء لسعر صرف الدينار، أعلن باشاغا دعمه للقرار، وأوضح أن الدينار فقد منذ العام 2014 نحو 400% من قيمته ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطن، لافتا إلى وقوع أكثر من 1.5 مليون ليبي تحت خط الفقر.

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باشاغا: لابد من الانقتال من المركزية إلى اللامركزية

وكشف باشاغا التوجه لتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لصياغة مقترح لكيفية إدارة الموارد حتى يحصل كل فرد في جميع ربوع ليبيا على نصيبه الحقيقي من التنمية والخدمات، داعيا في ذات السياق إلى تعديل القانون رقم «59» الخاص بالإدارة المحلية.

وشدد على ضرورة تعزيز الإدارة المحلية عبر «المحافظات» لتقوية المراكز الإدارية والقانونية وتعزيز الحكم المحلي بدلا من تركز كل شئ في العاصمة.